So entwickelt sich Coca-Cola

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagnachmittag leichter

16.01.25 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 61,40 USD.

Das Papier von Coca-Cola befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,6 Prozent auf 61,40 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Coca-Cola-Aktie bei 61,36 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 61,42 USD. Zuletzt wechselten 354.253 Coca-Cola-Aktien den Besitzer. Am 05.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 73,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 19,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 57,94 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Zuletzt erhielten Coca-Cola-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,84 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,94 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 73,25 USD je Coca-Cola-Aktie an. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 23.10.2024. In Sachen EPS wurden 0,66 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,71 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,54 Prozent auf 11,89 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden. Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2025 terminiert. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Coca-Cola möglicherweise am 17.02.2026 präsentieren. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,85 USD im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie Was Investoren über Warren Buffetts Sohn und Nachfolger bei Berkshire Hathaway Howie wissen müssen Dow Jones aktuell: Dow Jones bewegt sich zum Handelsende im Plus Börse New York: Am Nachmittag Pluszeichen im Dow Jones

