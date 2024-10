Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verliert am Nachmittag

Coca-Cola im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Das Papier von Coca-Cola gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 67,58 USD abwärts.

Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,7 Prozent auf 67,58 USD ab. Die Coca-Cola-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 66,60 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 67,08 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 858.912 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 73,52 USD erreichte der Titel am 05.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 8,79 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.10.2023 Kursverluste bis auf 55,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,45 Prozent.

Coca-Cola-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,84 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,94 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 71,80 USD an.

Coca-Cola ließ sich am 23.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,56 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,59 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,31 Mrd. USD – ein Plus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 11,99 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 18.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,85 USD je Aktie.

