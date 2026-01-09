Cocolive,Inc Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cocolive,Inc Registered hat am 09.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 10,18 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 16,19 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Cocolive,Inc Registered mit einem Umsatz von insgesamt 358,0 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 315,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 13,46 Prozent gesteigert.

