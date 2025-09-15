DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.935 -0,2%Euro1,1775 +0,1%Öl67,60 +0,2%Gold3.683 +0,1%
Coda Octopus Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

16.09.25 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Coda Octopus Group Inc Registered Shs
8,14 USD -0,62 USD -7,02%
Charts|News|Analysen

Coda Octopus Group veröffentlichte am 15.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,11 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Coda Octopus Group ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,110 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,1 Millionen USD – ein Plus von 28,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coda Octopus Group 5,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

