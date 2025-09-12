DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,40 +1,9%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin98.657 -0,2%Euro1,1727 ±0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.643 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 BioNTech (ADRs) A2PSR2 RENK RENK73 Oracle 871460 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 SAP 716460 Microsoft 870747 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- US-Börsen uneinheitlich -- Microsoft: Vorläufiger OpenAI-Deal -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
Die Welt der Diamanten: Was ihren Wert und ihre Seltenheit bestimmt Die Welt der Diamanten: Was ihren Wert und ihre Seltenheit bestimmt
Hohes Cashpolster: So funktioniert Warren Buffetts Aktienrückkauf-Strategie Hohes Cashpolster: So funktioniert Warren Buffetts Aktienrückkauf-Strategie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

Ausblick: Coda Octopus Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

14.09.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Coda Octopus Group Inc Registered Shs
8,76 USD 0,98 USD 12,53%
Charts|News|Analysen

Coda Octopus Group wird am 15.09.2025 das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,090 USD. Dies würde einer Verringerung von 18,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Coda Octopus Group 0,110 USD je Aktie vermeldete.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 23,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,5 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 6,8 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,360 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,320 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 26,1 Millionen USD, gegenüber 20,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coda Octopus Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coda Octopus Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Coda Octopus Group Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung