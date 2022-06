Coinbase Aktie News: Coinbase behauptet sich am Donnerstagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Coinbase 67,60 EUR

Mit einem Wert von 65,89 EUR bewegte sich die Coinbase-Aktie um 02.06.2022 16:22:00 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 66,31 EUR markierte die Coinbase-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Coinbase-Aktie bei 63,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 64,29 EUR. Bisher wurden via XETRA 11.802 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (318,50 EUR) erklomm das Papier am 09.11.2021. 79,31 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2022 bei 39,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 66,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 10.05.2022 äußerte sich Coinbase zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,98 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,05 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 35,24 Prozent auf 1.166,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.801,11 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 09.08.2022 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

2023 dürfte Coinbase einen Verlust von -2,769 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Digitalwährungen: Tage der Prüfung für Krypto-Fans

Konkurrenz für Coinbase: Binance bemüht sich bei BaFin um Krypto-Lizenz

Cathie Wood: Trotz Rezession zuversichtlich für Investmentstrategie

