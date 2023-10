Coinbase Aktie News: Coinbase präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Coinbase. Zuletzt ging es für das Coinbase-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 4,5 Prozent auf 73,96 EUR.

Die Coinbase-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 4,5 Prozent im Plus bei 73,96 EUR. Die Coinbase-Aktie legte bis auf 74,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 74,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.896 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Bei 101,74 EUR erreichte der Titel am 14.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.01.2023 bei 30,05 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 146,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coinbase am 03.08.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 707,91 USD im Vergleich zu 808,33 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 07.11.2023 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coinbase-Verlust in Höhe von -1,817 USD je Aktie aus.

