Coinbase Aktie News: Coinbase am Freitagnachmittag höher

So bewegt sich Coinbase

Die Aktie von Coinbase zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 259,82 USD nach oben.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 259,82 USD zu. Die Coinbase-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 263,72 USD. Bei 259,65 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 236.798 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 07.12.2024 auf bis zu 349,74 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.02.2024 bei 114,52 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 55,92 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coinbase 0,000 USD aus.

Coinbase ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Coinbase mit einem Umsatz von insgesamt 1,21 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 674,15 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 78,77 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,05 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Bessere Handelskonditionen: So will das Bitcoin Lightning-Netzwerk den Kryptohandel attraktiver gestalten

US-Regierung bewegt Bitcoin im Milliardenwert: Verkaufsdruck auf dem Kryptomarkt?

Bitcoin-Höhenflug treibt Coinbase-, MicroStrategy-Aktien & Co. zeitweise an