Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Nachmittag stärker

Coinbase im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Coinbase. Das Papier von Coinbase konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 247,90 USD.

Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 247,90 USD. Bei 249,66 USD markierte die Coinbase-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 248,39 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 243.565 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 07.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 349,74 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 142,59 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,48 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Coinbase-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 08.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,84 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 2,01 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 13,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 2,33 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 12.08.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Coinbase-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,21 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Jeder Kryptowährungs-Enthusiast sollte sie kennen: 3 wichtige Krypto-Maximen rund um BTC, ETH & Co.

Litecoin-Entwickler Charlie Lee: Wer steckt eigentlich hinter dem Litecoin?

Coinbase-Aktie springt hoch: Aufnahme in den S&P 500 als erstes Kryptounternehmen