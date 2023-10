Coinbase Aktie News: Coinbase fällt am Dienstagvormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Coinbase gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Coinbase-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 71,07 EUR.

Der Coinbase-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 71,07 EUR. In der Spitze büßte die Coinbase-Aktie bis auf 71,00 EUR ein. Bei 71,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 345 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 101,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.07.2023 erreicht. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 30,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,05 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 57,72 Prozent sinken.

Coinbase ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,42 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ein EPS von -4,98 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,42 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 707,91 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 808,33 USD US-Dollar umgesetzt.

Am 07.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,817 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

