Coinbase Aktie News: Coinbase am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 4,4 Prozent auf 93,61 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Coinbase-Aktie bei 97,78 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 93,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Coinbase-Aktien beläuft sich auf 39.922 Stück.

Am 09.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 318,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 70,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Bei einem Wert von 39,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2022). Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 136,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Coinbase veröffentlichte am 09.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -4,98 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase 3,05 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 808,33 USD – das entspricht einem Abschlag von 55,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.801,11 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.11.2022 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass Coinbase 2022 einen Verlust in Höhe von -10,827 USD je Aktie ausweisen dürften.

