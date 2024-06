Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag in Grün

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,4 Prozent auf 254,95 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Coinbase-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,4 Prozent auf 254,95 USD. Die Coinbase-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 256,75 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 252,00 USD. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 463.406 Stück gehandelt.

Am 26.03.2024 markierte das Papier bei 283,33 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 10,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 50,52 USD. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 404,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Coinbase-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 02.05.2024 hat Coinbase die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,84 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Coinbase hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,33 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 201,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 772,53 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Gewinn von 7,13 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

