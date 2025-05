Coinbase Aktie News: Coinbase bricht am Dienstagnachmittag nach oben aus

Coinbase im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 15,1 Prozent auf 238,46 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 15,1 Prozent auf 238,46 USD zu. In der Spitze gewann die Coinbase-Aktie bis auf 240,02 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 231,80 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.886.987 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 07.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 349,74 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,67 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 142,59 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 40,21 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Coinbase-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 08.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,26 USD, nach 4,84 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Coinbase im vergangenen Quartal 2,01 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coinbase 2,33 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Coinbase am 12.08.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coinbase-Aktie in Höhe von 5,94 USD im Jahr 2025 aus.

