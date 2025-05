Coinbase Aktie News: Coinbase zeigt sich am Nachmittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von Coinbase gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Coinbase-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 257,16 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Coinbase-Papiere um 15:53 Uhr 0,1 Prozent. Bei 262,08 USD markierte die Coinbase-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 257,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 924.080 Coinbase-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 349,74 USD. Dieser Kurs wurde am 07.12.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 36,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 142,59 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie.

Für Coinbase-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 08.05.2025 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,26 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase noch ein Gewinn pro Aktie von 4,84 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,01 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 13,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Coinbase am 12.08.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coinbase-Aktie in Höhe von 5,60 USD im Jahr 2025 aus.

