Coinbase Aktie News: Coinbase am Dienstagvormittag mit Verlusten

Die Coinbase-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,2 Prozent auf 89,81 EUR ab. Im Tief verlor die Coinbase-Aktie bis auf 89,51 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,51 EUR. Zuletzt wechselten 150 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (318,00 EUR) erklomm das Papier am 09.11.2021. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 71,76 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2022 bei 40,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 124,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 09.08.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -4,98 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 6,42 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 808,33 USD – das entspricht einem Abschlag von 63,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.227,96 USD erwirtschaftet worden.

Am 08.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -11,080 USD je Coinbase-Aktie.

