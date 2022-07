Coinbase Aktie News: Coinbase bricht am Mittag nach oben aus

Aktien in diesem Artikel Coinbase 56,82 EUR

Um 18.07.2022 12:22:00 Uhr konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 7,3 Prozent auf 56,26 EUR. Bei 56,85 EUR erreichte die Coinbase-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 55,01 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.169 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 09.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 318,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 82,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,50 EUR am 12.05.2022. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 42,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 10.05.2022 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Coinbase hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,05 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 1.166,44 USD in den Büchern – ein Minus von 35,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 1.801,11 USD erwirtschaftet hatte.

Am 09.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Coinbase veröffentlicht werden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -7,761 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

