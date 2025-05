Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Nachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 267,00 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,1 Prozent auf 267,00 USD. In der Spitze gewann die Coinbase-Aktie bis auf 271,01 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 265,13 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 544.058 Coinbase-Aktien.

Am 07.12.2024 markierte das Papier bei 349,74 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coinbase-Aktie mit einem Kursplus von 30,99 Prozent wieder erreichen. Bei 142,59 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 46,60 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Coinbase-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coinbase am 08.05.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 2,01 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 13,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 2,33 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Coinbase am 12.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,43 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

