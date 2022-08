Coinbase Aktie News: Coinbase am Donnerstagmittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Coinbase 73,61 EUR

Das Papier von Coinbase konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 73,01 EUR. Der Kurs der Coinbase-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 74,63 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,48 EUR. Der Tagesumsatz der Coinbase-Aktie belief sich zuletzt auf 8.250 Aktien.

Am 09.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 318,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coinbase-Aktie mit einem Kursplus von 77,08 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2022 bei 39,50 EUR. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 84,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Coinbase ließ sich am 09.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Coinbase hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -4,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,42 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 808,33 USD – das entspricht einem Minus von 63,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.227,96 USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 08.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -11,278 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com