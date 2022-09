Coinbase Aktie News: Coinbase zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Coinbase 64,41 EUR

3,19% Charts

News

Analysen

Die Coinbase-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 3,4 Prozent im Plus bei 64,28 EUR. Im Tageshoch stieg die Coinbase-Aktie bis auf 64,45 EUR. Bei 63,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.125 Stück gehandelt.

Am 09.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 318,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 79,82 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 39,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Coinbase hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -4,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,42 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 63,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 808,33 USD im Vergleich zu 2.227,96 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 08.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Coinbase-Verlust in Höhe von -11,555 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Kryptobörse EDX Markets will Investoren Bitcoin mit Kompetenzen im traditionellen Finanzmarkt schmackhaft machen

Nach anfänglicher Kritik: Ein Umdenken gegenüber Bitcoin & Co in der Finanzbranche hat längst begonnen

Neues Spar-Abo von Netflix: Keine Krypto-Werbung erlaubt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com