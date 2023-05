Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittwochmittag billiger

Aktien in diesem Artikel Coinbase 56,00 EUR

Die Aktie notierte um 12:04 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 59,77 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 24.194 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 116,30 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coinbase-Aktie 94,58 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (31,55 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 47,21 Prozent Luft nach unten.

Coinbase ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,98 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Coinbase mit einem Umsatz von insgesamt 772,53 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.166,44 USD erwirtschaftet worden waren, um 33,77 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 08.08.2023 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,787 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

