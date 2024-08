Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag im Minusbereich

Commerzbank im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 14,98 EUR.

Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 14,98 EUR. Die Commerzbank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,98 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,07 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 161.760 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,83 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.05.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,64 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.09.2023 (9,12 EUR). Mit einem Kursverlust von 39,09 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,547 EUR je Commerzbank-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,08 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,43 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,80 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 06.08.2025 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,03 EUR je Commerzbank-Aktie.

