Commerzbank Aktie News: Commerzbank verliert am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 15,51 EUR.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 15,51 EUR. Die Commerzbank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,21 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,74 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.582.580 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 16,97 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.02.2024 bei 10,15 EUR. Mit Abgaben von 34,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,524 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,18 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 06.11.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,44 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 5,86 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Commerzbank am 13.02.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,05 EUR im Jahr 2024 aus.

