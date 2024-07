Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Dienstagnachmittag ins Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 14,52 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 14,52 EUR. Bei 14,50 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,58 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.762.877 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.05.2024 auf bis zu 15,83 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,99 Prozent hinzugewinnen. Bei 9,12 EUR fiel das Papier am 08.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,569 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,03 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,60 EUR. Im letzten Jahr hatte Commerzbank einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 6,43 Mrd. EUR gegenüber 4,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Commerzbank am 07.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,05 EUR fest.

