Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagnachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 13,33 EUR nach.

Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 13,33 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Commerzbank-Aktie bis auf 13,23 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,39 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.459.569 Commerzbank-Aktien.

Bei 15,83 EUR erreichte der Titel am 22.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 15,77 Prozent niedriger. Bei 9,12 EUR fiel das Papier am 08.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 31,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,517 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,41 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,52 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,44 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Commerzbank am 06.11.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

