Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteuert sich am Nachmittag

So entwickelt sich Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 14,66 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 14,66 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 14,83 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,63 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.600.891 Commerzbank-Aktien.

Am 22.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,83 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Am 08.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,569 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 16,03 EUR an.

Am 15.05.2024 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,46 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,43 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 06.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 2,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

