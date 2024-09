Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Mittag ins Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 13,22 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,5 Prozent auf 13,22 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 13,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,42 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 1.922.795 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.05.2024 bei 15,83 EUR. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 19,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.09.2023 bei 9,12 EUR. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 44,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,517 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,41 EUR an.

Am 07.08.2024 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,52 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 06.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,00 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt letztendlich zurück

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich fester