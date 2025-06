Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteuert sich am Nachmittag

Commerzbank im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 26,99 EUR.

Die Commerzbank-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 26,99 EUR. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 27,31 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 27,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 1.603.924 Stück.

Am 04.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,31 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 10.08.2024 Kursverluste bis auf 12,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,885 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 23,25 EUR.

Commerzbank ließ sich am 09.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Commerzbank 6,15 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,43 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Commerzbank dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2026 präsentieren.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

