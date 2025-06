Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 27,78 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,9 Prozent auf 27,78 EUR. Bei 27,83 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 26,93 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.067.873 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2025 auf bis zu 27,83 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Am 10.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,12 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,39 Prozent.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,885 EUR aus. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 23,25 EUR.

Am 09.05.2025 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,70 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 6,15 Mrd. EUR, gegenüber 6,43 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,34 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,36 EUR je Aktie.

