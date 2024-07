Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Kurs der Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 14,70 EUR zu.

Das Papier von Commerzbank konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 14,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 14,73 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,70 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 46.927 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,83 EUR) erklomm das Papier am 22.05.2024. Mit einem Zuwachs von 7,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,569 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,03 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,43 Mrd. EUR – ein Plus von 34,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 4,80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 07.08.2024 gerechnet. Commerzbank dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,05 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

