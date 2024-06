Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Mittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 14,88 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 14,88 EUR. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,92 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,89 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.090.267 Commerzbank-Aktien.

Am 22.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,83 EUR. 6,39 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.09.2023 (9,12 EUR). Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 63,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,566 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,350 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,18 EUR.

Am 15.05.2024 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,06 Prozent auf 6,43 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. Am 06.08.2025 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

