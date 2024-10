Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Mittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 16,70 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 16,70 EUR. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 16,78 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 16,61 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.701.245 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,78 EUR. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 0,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 9,77 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 41,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,512 EUR je Commerzbank-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,75 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,45 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,52 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,04 EUR fest.

