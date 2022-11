Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag billiger

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 8,26 EUR

Die Commerzbank-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 8,24 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Commerzbank-Aktie bis auf 8,23 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.505.402 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,51 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,38 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,17 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 8,95 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 03.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz lag bei 2.795,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.492,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 09.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Commerzbank dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2023 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2020 -0,415 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

