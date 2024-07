Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagmittag in Grün

Commerzbank im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 14,70 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 14,70 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 14,77 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,71 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 653.794 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 22.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,83 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 7,65 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,12 EUR. Dieser Wert wurde am 08.09.2023 erreicht. Abschläge von 37,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Commerzbank seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,572 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,03 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Am 15.05.2024 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,43 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,80 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 07.08.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,06 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

