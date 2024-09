Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 14,67 EUR.

Um 15:53 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 14,67 EUR ab. Der Kurs der Commerzbank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,63 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,13 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.485.133 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,83 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 7,87 Prozent wieder erreichen. Am 27.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,46 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,517 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 15,69 EUR.

Commerzbank gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 6,52 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 19,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Commerzbank am 06.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,00 EUR fest.

