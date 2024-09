Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Commerzbank im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 14,91 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 14,91 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 15,13 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,13 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 597.844 Stück gehandelt.

Am 22.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,83 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2023 Kursverluste bis auf 9,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 36,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,517 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,69 EUR.

Am 07.08.2024 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,45 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,52 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,44 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Commerzbank.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

