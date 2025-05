Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Commerzbank im Fokus

Die Aktie von Commerzbank zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 25,95 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 25,95 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Commerzbank-Aktie bisher bei 26,01 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 861.772 Commerzbank-Aktien.

Am 12.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 26,23 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Am 10.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,12 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,31 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,868 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 22,65 EUR.

Am 09.05.2025 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,70 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,15 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 6,00 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,32 EUR je Aktie.

