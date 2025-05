Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteuert sich am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Commerzbank zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 25,58 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 25,58 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 26,04 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,82 EUR. Bisher wurden heute 511.498 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,04 EUR erreichte der Titel am 12.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,80 Prozent. Am 10.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 111,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,853 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,650 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 22,65 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 09.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,70 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 48,60 Prozent auf 3,08 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,00 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 2,30 EUR in den Büchern stehen haben wird.

