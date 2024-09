Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit Verlusten

So bewegt sich Commerzbank

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 14,90 EUR.

Das Papier von Commerzbank befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 14,90 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 14,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,06 EUR. Bisher wurden via XETRA 163.509 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 15,83 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.05.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 6,21 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 9,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 36,50 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,517 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,69 EUR.

Commerzbank ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,52 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,01 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

