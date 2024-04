Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagmittag im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Commerzbank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 12,93 EUR.

Das Papier von Commerzbank befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 12,93 EUR ab. Die Commerzbank-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,93 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.132.595 Commerzbank-Aktien.

Am 10.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 5,30 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,11 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 41,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,551 EUR je Commerzbank-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,54 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Am 15.02.2024 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.755,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 46,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 1.886,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 15.05.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 14.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,95 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

