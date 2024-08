Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Nachmittag fester

So entwickelt sich Commerzbank

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,1 Prozent im Plus bei 12,70 EUR.

Das Papier von Commerzbank legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 12,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Commerzbank-Aktie bisher bei 12,77 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,36 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 3.138.692 Aktien.

Bei 15,83 EUR erreichte der Titel am 22.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 24,66 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,12 EUR. Dieser Wert wurde am 08.09.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 28,13 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,520 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 15,41 EUR.

Commerzbank ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 6,52 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,44 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Commerzbank dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,02 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Nach Marktturbulenzen - Jamie Dimon sieht Rezession aufziehen

Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Zuschläge

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester