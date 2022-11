Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Dienstagvormittag

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 8,02 EUR

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 7,86 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,88 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,82 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 172.121 Stück.

Am 21.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,51 EUR. 17,36 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 5,17 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 52,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,13 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Am 09.11.2022 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 2.422,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 2.492,00 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Commerzbank am 16.02.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 15.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Commerzbank.

In der Bilanz 2020 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,415 EUR je Commerzbank-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

