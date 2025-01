Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Donnerstagvormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Commerzbank zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Das Papier von Commerzbank legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 17,04 EUR. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,15 EUR an. Bei 17,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 404.891 Commerzbank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 17,34 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 1,76 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 08.02.2024 Kursverluste bis auf 10,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 40,45 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,524 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,18 EUR.

Commerzbank ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,44 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,86 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 13.02.2025 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 12.02.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 2,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

