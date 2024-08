Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagvormittag nahezu unverändert

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Commerzbank. Zum Vortag unverändert notierte die Commerzbank-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 12,70 EUR.

Die Commerzbank-Aktie bewegte sich um 09:05 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 12,70 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,72 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Commerzbank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,65 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 83.419 Stück.

Am 22.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 15,83 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 9,12 EUR fiel das Papier am 08.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 28,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,517 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,41 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 07.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,52 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,44 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Commerzbank.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,00 EUR je Commerzbank-Aktie.

