Commerzbank Aktie News: Commerzbank macht am Montagvormittag Boden gut

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 23,98 EUR zu.

Das Papier von Commerzbank konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 23,98 EUR. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 23,99 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 23,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 244.927 Commerzbank-Aktien.

Bei 24,22 EUR markierte der Titel am 14.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 1,00 Prozent wieder erreichen. Bei 11,77 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,92 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,650 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,849 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,10 EUR an.

Commerzbank ließ sich am 31.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,33 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 61,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 09.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,29 EUR je Commerzbank-Aktie.

