Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteidigt am Dienstagmittag Vortagesniveau

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 15,60 EUR an der Tafel.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:47 Uhr bei 15,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 15,86 EUR. Die Commerzbank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,47 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,79 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.942.768 Commerzbank-Aktien.

Am 17.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 15,86 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,63 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2023 bei 9,46 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 64,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,517 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,69 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Am 07.08.2024 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,52 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 5,44 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,01 EUR je Aktie.

