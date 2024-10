Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag höher

Aktie im Blick

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Die Commerzbank-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 16,79 EUR. Bei 16,89 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,51 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.153.530 Commerzbank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2024 bei 16,97 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,514 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,86 EUR aus.

Commerzbank ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,52 Mrd. EUR – ein Plus von 19,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Commerzbank am 06.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,05 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

XETRA-Handel DAX verbucht am Mittwochnachmittag Abschläge

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX leichter

Infineon-Aktie tiefer: Plastikgeld soll 'grüner' werden