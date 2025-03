Commerzbank Aktie News: Commerzbank schiebt sich am Vormittag vor

Commerzbank im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 24,37 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,2 Prozent auf 24,37 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Commerzbank-Aktie bisher bei 24,39 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 308.698 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,39 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 0,08 Prozent wieder erreichen. Am 18.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,85 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 105,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,850 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 19,84 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 31.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,65 EUR. Im letzten Jahr hatte Commerzbank einen Gewinn von 0,32 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 2,33 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 61,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 6,00 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Commerzbank am 09.05.2025 präsentieren. Commerzbank dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,32 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

