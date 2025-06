Commerzbank Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Commerzbank

Commerzbank im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 27,38 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,1 Prozent auf 27,38 EUR ab. In der Spitze büßte die Commerzbank-Aktie bis auf 27,33 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 27,41 EUR. Bisher wurden via XETRA 589.091 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,84 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 55,75 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,885 EUR je Commerzbank-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 23,25 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank gewährte am 09.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,15 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,43 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 12.08.2026 präsentieren.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

