Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Commerzbank zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die Commerzbank-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 27,40 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Commerzbank-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 27,40 EUR. Bei 27,52 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Commerzbank-Aktie bei 27,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,41 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 122.329 Commerzbank-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2025 auf bis zu 28,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 4,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,885 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,650 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,25 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 09.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,70 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 12.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,36 EUR je Aktie aus.

