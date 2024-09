Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 15,77 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 15,77 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 16,03 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.754.301 Commerzbank-Aktien.

Am 18.09.2024 markierte das Papier bei 16,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,46 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 39,98 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,517 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 16,19 EUR.

Commerzbank gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,44 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,52 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 06.11.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Commerzbank.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels stärker

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende fester

DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Commerzbank-Aktie mit Kaufen